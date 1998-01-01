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اللجنة الوطنية : إجراءات ضد الاونروا واغلاق مقرها الرئيسي قي نابلس

السبت 06 يناير 2018 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوطنية : إجراءات ضد الاونروا واغلاق مقرها الرئيسي قي نابلس



نابلس / سما/

أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة تقليصات وكالة الغوث الدولية قرارا اليوم السبت باغلاق مبنى وكالة الغوث الرئيسي بمدينة نابلس.

وقالت اللجنه في بيان وصل سما نسخة منه جاء فيه انه وضمن وضمن قرارات اللجنة الوطنية لمواجهة تقليصات الوكالة فقد تقرر اغلاق مبنى وكالة الغوث بمدينه نابلس لمدة يوم واحد اضافة الى وقف حركة السيارات باستثناء سيارات الصحه و الطوارئ وذلك بسبب عدم حل قضية المعلمين المفصولين الذين يحملون شهادة الدبلوم والبالغ عددم 176 معلما ومعلمة.

واضافت اللجنة احذروا عضب اللاجئين وان المؤامرة لتصفية قضية اللاجئين اصبحت واضحة والمطلوب من اللاجئين إفشال المخطط، كما قالت.

#الاونروا #نابلس #تقليصات

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