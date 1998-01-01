غزة : غرق عدد من مراكب الصيادين بسبب المنخفض الجوي

غزة / سما /

قال العقيد عمر عوض، مدير إدارة خفر السواحل بالشرطة البحرية في غزة، أن قوات خفر السواحل تعاملت مع العديد من حالات غرق مراكب "لانشات" الصيادين الكبيرة ، وذلك بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأشار عوض في تصريح صحافي إلى أن قوات خفر السواحل أعلنت حالة الطوارئ منذ اللحظة الأولى لدخول المنخفض الجوي، وبقيت في جهوزية تامة لمساعدة الصيادين والمواطنين على طول الساحل.

واوضح أن كافة الوحدات منتشرة على امتداد الساحل وموانئ الصيادين لمراقبة الحالة الجوية وما ينتج من أضرار نتيجة المنخفض الجوي وتداعياته.