ارتياح في إسرائيل لمشاركة لاعبها ببطولة التنس في قطر

القدس المحتلة / سما /

أعرب يونتان غونين، رئيس القسم العربي في الدائرة الدبلوماسية الرقمية لدى وزارة الخارجية الاسرائيلية، عن بالغ سعادته بمشاركة لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلع في بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وقال المسؤول الاسرائيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏كم أكون سعيداً وأنا أرى اللاعبين الإسرائيليين وهم يشاركون في مختلف البطولات لجميع الألعاب بالشرق الأوسط، والآن يشارك نجم التنس الإسرائيلي دودي سيلع في بطولة ‎قطر المفتوحة للتنس والمقامة حالياً في الدوحة".

وختم تغريدته بالقول: "حظا سعيدا لسيلع ولأي لاعب إسرائيلي يخوض المباريات في أي دولة في المنطقة".

وفي هذا السياق، أعربت الكثير من الدوائر الإسرائيلية عن سعادتها باستقبال قطر للاعب تنس اسرائيلي ليشارك في بطولة الدوحة المفتوحة للتنس المقامة حالياً في العاصمة، وهي البطولة التي يشارك فيها بعض من كبار نجوم العالم.

وأشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إلى أهمية هذه الخطوة والأهم من هذا موافقة الدوحة على استضافة اللاعبين الإسرائيليين، في خطوة هامة للغاية في هذه الظروف الحساسة.