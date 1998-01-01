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تأجيل تقديم التوصيات ضد نتنياهو إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي

السبت 06 يناير 2018 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل تقديم التوصيات ضد نتنياهو إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء  الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية قررت تأجيل تقديم التوصيات بشأن التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي.

ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية قولها، أن الشرطة ستسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال التحقيقات مع نتنياهو ، وكذلك الحصول على شهادات جديدة من رجال أعمال كانت حققت معهم داخل وخارج إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون لن يستقيل من منصبه حتى عند تقديم التوصيات ضد نتنياهو لأنه مهتم بتحويل الميزانية التي تم إقرارها لعام 2019، مشيرةً إلى أنه سيبقى في منصبه حتى الانتخابات المقبلة.

#نتنياهو #توصيات #الشرطة

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