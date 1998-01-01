اجتماع وزاري عربي في عمّان بشأن القدس

القدس المحتلة / سما /

تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي لتداعيات القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الاميركية اليها، اليوم السبت، اجتماعا لها في العاصمة عمّان برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية فلسطين ومصر والسعودية والامارات والمغرب، والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط.

ومن المقرر ان يستمع الوفد الوزاري العربي لطرح من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، لتقييم الوضع والموقف حيال ما جرى خلال الفترة من 9 كانون اول الماضي وحتى الآن من تطورات وخطوات واتصالات، الى جانب الاجتماعات التي تعقدها القيادة الفلسطينية بخصوص الاجراء الاميركي الاخير.

وكان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في التاسع من كانون اول الماضي قد كلف الوفد الوزاري المصغر بالعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التداعيات السلبية للقرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومواجهة آثاره وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والاسلامي.

وكذلك العمل مع المجتمع الدولي على اطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على اسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الاحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الارض وخاصة بناء المستوطنات ومصارة الاراضي، ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين، وعلى حل الصراع على اساس حل الدولتين.