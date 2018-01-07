الطقس: جو غائم بارد وسقوط أمطار بمختلف المناطق

رام الله / سما/

يكون الجو اليوم السبت غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وتضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً خلال ساعات النهار، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2018/01/07: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين 2018/01/08: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام الجمعة والسبت من:

1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة.

2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار.