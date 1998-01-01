الاحتلال يزعم :سلاح الجو الاسرائيلي دمر نفقا كبيرا لحماس الخميس الماضي

القدس المحتلة/سما/

زعمت القناة العاشرة العبرية ان طائرات سلاح الجو "الاسرائيلي" قامت باستهداف نفق أعد لعمليات تسلل مسلحين فلسطينيين لداخل "اسرائيل" الخميس وذلك ردا على اطلاق قذائف هاون من غزة الاربعاء الماضي.

و زعم مصدر امني "اسرائيلي"، أن النفق يعود لحماس وهو نفق ضخم جداً، أعدته حماس لإدخال مقاتلين عبره لداخل "اسرائيل" في اطار استعداد حماس للحرب المقبلة.

وحسب المصدر، فانه "حتى نهاية 2018 سيستكمل جيش الاحتلال بناء الجدار الأمني لمواجهة انفاق غزة".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال بان الجيش سيواصل بكل الوسائل المتاحة بيده فوق الارض وتحتها لإحباط عمليات المساس بسكان "اسرائيل" منوها أن الجيش مستعد لأية سيناريوهات، و أنه سيرد على أي خرق لسيادة "اسرائيل"حسب زعمه..