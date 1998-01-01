جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش:قطع المساعدات عن الاونروا محاولة رخيصة لن نخضع لها

الجمعة 05 يناير 2018 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش:قطع المساعدات عن الاونروا محاولة رخيصة لن نخضع لها



رام الله /سما/

كد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية ان القيادة لا يمكن ان تفرط بذرة تراب من القدس او حبة رمل من فلسطين رغم كل الابتزازات والتهديدات التي تمارسها الادارة الامريكية بحق شعبنا الفلسطيني .

جاءت تأكيدات الهباش خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد التشريفات في مقر الرئاسة برام الله اليوم بحضور الرئيس محمود عباس .وأضاف خطيب الجمعة ان قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين هو محاولة رخيصة لا يمكن ان نخضع لها ولا يمكن ان تغير من مواقف شعبنا وقيادته حول الثوابت الفلسطينية في القدس وعودة اللاجئين وحرية اسرانا وغيرها، رغم الليونة السياسية التي يبديها الفلسطينيون في المفاوضات ولكن ذلك اوهم البعض اننا في حالة ضعف ولكنهم لا يعلمون ان الله معنا والحق معنا وامتنا واحرار العالم معنا ايضا .

واوضح الهباش ان الامة العربية والاسلامية ستعود لمجدها وعزها رغم حالة الضعف والهوان الذي تعيشه هذه الايام ولكنها ستنهض من جديد وسنستعيد حريتنا وحقوقنا طال الزمان ام قصر .واشار قاضي القضاة الى ان دولة الاحتلال تمارس الارهاب المنظم من خلال ما يسمى الكنيست الاسرائيلي حيث بدأت تشرع هذه الايام بقوانين ارهاب مكتملة الاركان سواء ما يتعلق بـ "قانون القدس الموحدة"، و"قانون اعدام الاسرى" وغيرها من القوانين الارهابية والعنصرية التي تمارسها بحق شعبنا ومقدساتنا، مؤكدا ان هذه القوانين لا قيمة لها بالنسبة لنا هي مخالفة لكافة لقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان داعيا في نفس الوقت احرار العالم الذي رفض ان يبيع كرامته للغطرسة الامريكية ورفض قرار ترامب بحق مدينة القدس الى ؤرفض العنصرية الاسرائيلية وقراراتها الجائرة والارهابية ومواجهتها .

#الهباش #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين #عباس

أخبار ذات صلة

اونروا - غزة

الاونروا : عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية يقترب من مليون لاجئ في غزة

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

ترامب سيقلص حجم المساعدات للمنظمات الدولية التي تعترف بـ"فلسطين وخاصة الاونروا

المونيتور: المساعدات.. عصا الضغط السعودية على عباس لتعزيز نفوذ دحلان

محمد الحلبي- وورلد فيجن

أستراليا لن تستأنف تقديم المساعدات لـ"غزة عبر منظمة “World Vision”

واشنطن تقر تجميد المساعدات للسلطة اذا استمرت بدفع رواتب الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

صورة ابنة وليد جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

ترامب لم يستطع نطق اسم الرئيس الصيني فنصحه مساعدوه بحيلة غريبة

كيف خدعت امريكا مصر عندما طلبت الحصول على صور سد النهضة؟

طوني خليفة يطرد مرافقي كلينك بانفعالٍ شديد..!

البيت الأبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية والاونروا

الأخبار الرئيسية

الانروا

واشنطن تجمد 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة الاونروا

قادة جيش الاحتلال

واللا العبري يكشف كيف يتعامل جيش الاحتلال مع التصعيد بغزة و حرب الأدمغة ضد حماس

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

الاتصالات الفلسطينية