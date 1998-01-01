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البرغوثي: وقف تمويل الاونروا يهدف لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيي

الجمعة 05 يناير 2018 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: وقف تمويل الاونروا يهدف لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيي



رام الله /سما/

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان تجميد الادارة الاميركية لتمويلها لوكالة الغوث الدولية-الأونروا لا يمكن ان يفهم سياسيا الا باعتباره مشاركة في المحاولات الاسرائيلية لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية في العودة الى وطنهم، وهي حقوق أقرها القانون الدولي و قرارات الامم المتحدة.

و قال البرغوثي ان هناك مساعي اسرائيلية منذ عشرين عاما لحل وكالة الغوث الددولية ونزع صفة اللاجئين الفلسطينيين.

و أضاف ان محاولة ابتزاز تنازلات سياسية من السلطة الفلسطينية بقطع التمويل عن الخدمات الانسانية الاساسية التي تقدمها و كالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية امر مشين و لكنه لن يؤثر في تصميم الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم و على رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها.

#الاونروا #تصفية #ترامب #تقليص.البرغوثي

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