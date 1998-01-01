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الامن الاسرائيلي يعترض على قرار ترامب ويعتبره كارثة على غزة

واشنطن تجمد 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة الاونروا

الجمعة 05 يناير 2018 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تجمد 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة الاونروا



القدس المحتلة / سما /

جمدت الولايات المتحدة الامريكية تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا).

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين امريكيين ان ادارة الرئيس ترامب ابلغت الامم المتحدة انها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الاول من الشهر الجاري، الا انها قد جمدت.

ووفق المسؤولين الثلاثة الذين فضلوا عدم ذكر اسماؤهم نظرا للحساسية السياسية، اضافوا ان ادارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الانروا وان الامر مرهون بموقف السلطة الفلسطينية حيث ان رفض السلطة استئناف المفاوضات سيدفع الى عقوبات مالية عليها من جانب واشنطن ومن ضمن العقوبات وقف الاسهام في ميزانية الانروا.

وقالت القناة العاشرة العبرية ان الجهاز الامني في اسرائيل يعتقد بان التقليصات الامريكية تجاه الاونروا سيكون لها نتائج كارثية بالذات في غزة ما شأنه ان يصد الوضع الامني في القطاع الذي تنهار خدماته بصورة دراماتيكية.

واضافت القناة ان منسق اعمال الحكومة الاسرائئيلية في المناطق المحتلة وطاقمه يعترضون بشدة على قرار ترامب لان من شانه ان يؤدي الى مشاكل امنية وانهيار المرافق بغزة مشيرة الى ان رئيس الوزراء نتنياهو ايضا ابلغ الادارة الامريكية بانه مع تقليص تدريجي للمساعدات للاونروا ولكنه يؤيد وقف المساعدات عن السلطة.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي هددت في وقت سابق بان واشنطن ستوقف الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) "إلى أن يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل".

#واشنطن #الانروا #مساعدات #تجميد

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