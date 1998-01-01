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الهدوء يعود إلى معبر راس جدير بعد نزاع مسلح بين فصائل ليبية فجر اليوم

الجمعة 05 يناير 2018 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدوء يعود إلى معبر راس جدير بعد نزاع مسلح بين فصائل ليبية فجر اليوم



طرابلس / وكالات /

عاد الهدوء لكن بشكل حذر في معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد اشتباكات مسلحة بين فصائل ليبية على الجانب الليبي من المعبر فجر اليوم الجمعة. وقالت مصادر أمنية على الجانب التونسي من المعبر إن الوضع يتسم بالهدوء غير أن حركة المسافرين لا تزال بطيئة. وتتنازع من حين لآخر قوات تابعة للمجلس الرئاسي الليبي مع مليشيا مسلحة تتبع مدينة زوارة القريبة من المعبر من أجل السيطرة عليه.

وأدى النزاع بين الجانبين فجر اليوم إلى توقف حركة العبور، بينما أطلقت قوات من الجانب التونسي طلقات تحذيرية لمنع مسلحين من التقدم. وذكرت تقارير إعلامية محلية في تونس إن القوات الموالية لحكومة فايز السراج قد سيطرت على المعبر واستلمت المهام رسميا فيه. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني في المعبر "الوضع تحت السيطرة أمنيا، إلا أنه يفرض شدة الحذر واليقظة وجاهزية تامة تحسبا لما قد تشهده الأوضاع من تطور باعتبار أن العملية ليست بالبسيطة".

وأفاد نفس المصدر بأن "الاشتباكات على الجانب الليبي اتسمت بالحدة، ما دفع عدد من الليبيين إلى الالتجاء نحو الجهات الأمنية التونسية طلبا للحماية، فسلموا أسلحتهم وسياراتهم ودخلوا إلى التراب التونسي".

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته..

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