ما هي امكانيات تحول خسائر الأسهم إلى محفزات قوية بأسواق المال العربية؟

الرياض /وكالات/

استهلت البورصات والأسواق العربية تداولاتها خلال العام 2018 في المنطقة الخضراء مدعومة بعدة محفزات، سواء بتحسن مستويات السيولة أو اتجاه الحكومات نحو مزيد من الانفاق التوسعي في ظل التحسن الحاصل في سوق وأسعار النفط.



وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة "صحارى" للخدمات المالية، أن حالة التراجع والخسائر التي تكبدتها الأسهم خلال الفترات الماضية، تحولت في الوقت الحالي إلى فرص قوية لجذب الأموال والسيولة الساخنة، حيث أصبحت الأسعار المتدنية للأسهم أحد محفزات عودة المستثمرين والمضاربين.



وكمحصلة لنتائج تداولات الأسبوع الماضي، فإن المستثمرين في الوقت الحالي باتوا على استعداد أكثر للنظر إلى البورصات بنظرة أكثر إيجابية، وباتوا أيضا قادرين على إعادة تقييم وترتيب استثماراتهم الحالية والمتوقعة، الأمر الذي يمكن أن ينعكس إيجابا على التداولات القادمة إذا ما استمر الأداء العام للبورصات محاطا بالتوقعات الإيجابية.



قفزة في دبي



وسجل سوق دبي مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بعودة عمليات الشراء على الكثير من أسهم السوق، مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقارب من 6 شهور، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.77% وبواقع 93.50 نقطة مستقرا عند مستوى 3370.07 نقطة.



وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 24% فيما تراجعت السيولة بنسبة 33.5% وذلك مع اقتصار جلسات الأسبوع على 3 فقط، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 639.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم.



وحققت سوق أبوظبي مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل مؤشرها العام أعلى مستوى له منذ ما يقارب من الخمسة أشهر مدعوما بدرجة كبيرة من قطاع البنوك، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4398.44 نقطة كاسبا بواقع 150 نقطة وبنسبة 3.41%.



وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 13 مليار درهم لتصل الى 470.434 مليار درهم.



وصعدت أسهم قطاع البنوك بنسبة 5.06%، وارتفع قطاع العقار بنحو 3.29%، وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 1.71%، في المقابل انخفض قطاع الطاقة بنحو 2.23%.



تباين في السعودية



وارتفع سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 7277.06 نقطة، كاسبا بواقع 46.45 نقطة أو ما نسبته 0.64%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.18 مليار سهم بقيمة 21.25 مليار ريال نفذت من خلال 527.8 ألف صفقة.



وارتفعت مؤشرات السوق الكويتية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من انفتاح في شهية المتعاملين على الشراء، في ظل تحسن أسعار النفط وقرب توزيعات الشركات عن العام المنصرم، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة 0.72% مقفلا عند مستوى 6454.16 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.91% وبواقع 7.65 نقطة مقفلا عند مستوى 409.07 نقطة، فيما صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 2.4% ليقفل عند مستوى 936.86 نقطة.



ورغم اقتصار جلسات الأسبوع على ثلاثة فقط، فقد ارتفعت السيولة بنسبة 8.4% فيما ارتفعت أحجام التعاملات بنسبة 11.9%، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكي 324.8 مليون سهم بقيمة 45.55 دينار نفذت من خلال 1.6 الف صفقة.



البحرين بالمربع الأخضر



وصعد مؤشر السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء القطاعات وتراجع في احجام وقيم التعاملات، حيث أقفل تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 1312.33 نقطة بمكاسب بلغت بواقع 6.30 نقطة أو ما نسبته 0.38%.



وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27.3 مليون سهم بقيمة 4 مليون دينار. وسجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 7.57 مليار دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والسياحة بنسبة 6.59% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.81% تلاه قطاع التامين بنسبة 0.19%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.12% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.09%.



قيم التعاملات تقفز في عمان



وسجل السوق العمانية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 57.73 نقطة أو ما نسبته 1.14% ليقفل عند مستوى 5104.87 نقطة.



وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 132% و 87% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 39.5 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون ريال نفذت من خلال 15640 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.88% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.87% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.66%.



وتراجع السوق الأردني في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، وسط هبوط ملحوظ في التعاملات، مع اقتصار جلسات الأسبوع على ثلاث جلسات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% ليقفل عند مستوى 2125.10 نقطة.



وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 8037 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 53 شركة واستقرار لأسعار أسهم 32 شركة.



وعلى العيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.55% تلاه قطاع المال بنسبة 0.38%.



وتباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع، ولم ينجح مؤشرها الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى 15 ألف نقطة، حيث خسر المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.56% فاقدا نحو 234 نقطة ليهبط إلى نحو 14782 نقطة.



فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.96% عند مستوى 832.36 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" بنسبة 0.51 % عند مستوى 1970.28 نقطة.