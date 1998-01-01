سجن الامراء "ريتز كارلتون" الرياض يفتح مجددا للحجوزات

الرياض /وكالات/

أعاد فندق الريتز كارلتون الرياض الذي اتخذته السلطات السعودية مقرا لاحتجاز الأمراء والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد فتح باب الحجز للإقامة فيه بعد إغلاقه لنحو 60 يوما.



وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن الفندق لا تزال أبوابه الكبيرة مغلقة ولا يوجد في محيطة حركة.



ولفتت إلى أن الفندق أعلن أن فتح باب الحجوزات سيبدأ اعتبارا من 25شباط/فبراير المقبل، أي بعد نحو 50 يوما من الآن.



وبالعودة إلى موقع الفندق الرسمي على الإنترنت، يمتنع عن إعطاء أي حجوزات قبل تاريخ الـ 14 من شباط/فبراير المقبل، ويقوم بإظهار رسالة اعتذار ويتم التحويل فورا إلى مواقع فنادق أخرى قريبة منه.



ولم تكشف الصحيفة ما إذا كانت التسويات انتهت ولم يتبق أحد من المحتجزين، أم قامت السلطات السعودية بنقلهم إلى مقر احتجاز آخر لحين انتهاء القضايا.



واحتجزت السلطات السعودية في الريتز عددا كبيرا من الأمراء أشهرهم الأمير متعب بن عبد الله و 3 من أشقائه، بالإضافة إلى الأمير الوليد بن طلال وأحد الأخوة غير الأشقاء للملك سلمان، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين.



وجرت تسويات بين السلطات والمحتجزين أفضت للإفراج عن العديد منهم تباعا، وقال النائب العام السعودي سعود المعجب، إن عدد من استدعي بقضايا مكافحة الفساد بلغوا 320 شخصا.



وأوضح أنه تم إيقاف 159 شخصا معظمهم وافق على التسوية والتنازل عن جزء كبير من ثروته لصالح الخزينة السعودية، فيما جرى التحفظ على عدد ممن احتجزوا وتم إحالتهم للنيابة العامة.