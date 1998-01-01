كيف خدعت امريكا مصر عندما طلبت الحصول على صور سد النهضة؟

القاهرة /وكالات/

كشف رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، أن مصر دفعت 30 مليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية، للحصول على بعض الصور الخاصة بسد النهضة، فقدمت أمريكا لها صورًا مشوشة.

وأوضح الشافعي في حوار خاص مع جريدة "الدستور" المصرية أن مصر بدأت في الحصول على صور خاصة لعمليات البناء في جسم سد النهضة منذ نوفمبر 2015، وفي يناير2016 أظهرت الصور، التي تم جمعها وصول نسبة البناء في السد إلى 60٪.

وأكد الشافعي أن مشروع وكالة الفضاء المصرية مشروع سياسي بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تحقيق استقلال تام لمصر، بعيدًا عن المراقبة الدولية، حتى تكون هي الوحيدة التي تتحكم في مقدراتها، خاصة أن هناك عددًا من الدول تمتنع عن مدنا بالصور التي تهم مصر.

المصدر: "الدستور" المصرية