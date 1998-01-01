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ما هي رسالة السيسي لـ"صلاح" عقب حصوله على جائز أفضل لاعب في أفريقيا؟

الجمعة 05 يناير 2018 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي رسالة السيسي لـ"صلاح" عقب حصوله على جائز أفضل لاعب في أفريقيا؟



القاهرة /وكالات/

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التهنئة للمنتخب المصري وللاعب محمد صلاح، والمدير الفني "كوبر"، بحصولهم على جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2017.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة والتقدير للمنتخب المصري لكرة القدم على فوزه بجائزة أفضل منتخب أفريقي، كما أهنئ ابن مصر البار محمد صلاح لفوزه المستحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وأتقدم بكل التحية للشعب المصري على هذا الفوز الذي يبرز قيمة الجهد والإخلاص".

وتوج محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي، التي يمنحها اتحاد القارة السمراء لكرة القدم "كاف".

وأعلن "الكاف" عن تتويج صلاح في حفل أقيم مساء الخميس، بالعاصمة الغانية أكرا، بعد تفوقه على الثنائي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، وبيبر أوباميانغ مهاجم دورتموند الألماني.

واستطاع صلاح الحصول على جائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي عن عام 2017، متفوقا على الرباعي ماني، وأوباميانغ، والنيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي الإنجليزي، والغيني نابي كيتا لاعب لايبزيغ الألماني. ولم يحصل على الجائزة من مصر سوى محمود الخطيب نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، عام 1983.

ولعب صلاح هذا العام مع المنتخب المصري 10 مباريات، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفين، فيما لعب مع روما 20 مباراة وسجل 10 أهداف، وصنع 9، فيما لعب مع ليفربول 29 مباراة، وسجل 23 هدفا وصنع 8 أهداف.

وكان المنتخب المصري حصل على جائزة منتخب العام متفوقا على منتخبي نيجيريا والكاميرون، وكذلك حصل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، على جائزة أفضل مدرب لعام 2017، متفوقا على المغربي حسين عموتة، والألماني روهر مدرب منتخب نيجيريا.

#السيسي #محمد صلاح #مصر

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