جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

زوكربرغ يطمح لإصلاح فيسبوك في 2018

الجمعة 05 يناير 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوكربرغ يطمح لإصلاح فيسبوك في 2018



وكالات / سما /

أكد مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ، الخميس، أن هدفه لعام 2018 هو وضع الشركة التي ساهم في تأسيسها على أرض أكثر صلابة.

وقال زوكربرغ (33 عاما) وهو أحد أغنى الأشخاص في العالم، في تدوينة على فيسبوك: "يشعر العالم بتوتر وانقسام ولدى فيسبوك الكثير لفعله".

وراهن زوكربرغ، في أعوام ماضية، على عدة أمور مثل تعلم لغة الماندارين الصينية وقراءة كتابين شهريا والسفر إلى الولايات الأميركية التي لم يسبق له أن زارها.

وأشار إلى انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام فيسبوك من قبل روسيا ودول أخرى لنشر دعاية إعلامية منحازة إلى جانب انتقادات بكون فيسبوك منصة تضييع للوقت.

ويحث قانون جديد في ألمانيا، شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر على إزالة خطابات الكراهية التي تُبث عبر الإنترنت أومواجهة غرامات.

وفي الولايات المتحدة، انتقد مشرعون فيسبوك بالفشل في منع عناصر روسية من استخدام منصته للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وكتب زوكربرغ: "لن نمنع جميع الأخطاء أو الإساءة (...) لكننا نقوم حاليا بعمل الكثير جدا من الإجراءات التي تفرض سياساتنا وتمنع إساءة استخدام أدواتنا".

#زوكربرغ #فيسبوك

أخبار ذات صلة

860x484

سعر خيالي لإصلاح شاشة آيفون X !

thumb

إطلاق أول رحلة سياحية إلى القمر في 2018

صاروخ

أكبر صاروخ فضائي سيطلق في 2018

فيسبوك يتوسع

لا تنشروا صور أطفالكم على فيسبوك!

فيسبوك يتعرض لهزة

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. تعرف على عناصر ولاية سيناء في إصدارها الأخير و جميعهم من غزة

صورة ابنة وليد جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

هكذا خطّط الموساد لإغتيال النائب بهية الحريري

القناة الثانية تكشف : الخارجية الإسرائيلية تعارض ترامب حول تقليص تمويل "أونروا"

البيت الأبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية والاونروا

الأخبار الرئيسية

قادة جيش الاحتلال

واللا العبري يكشف كيف يتعامل جيش الاحتلال مع التصعيد بغزة و حرب الأدمغة ضد حماس

الاونروا- ارشيف

الوزير الاسرائيلي بينت يتهم "الاونروا" بدعم الارهاب ويدعو لحلها

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

الاتصالات الفلسطينية