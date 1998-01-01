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الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة 05 يناير 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 14 عاما.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان اهالي البلدة خرجوا بمسيرتهم بعد صلاة الجمعة مباشرة رغم سوء الاحوال الجوية باتجاه مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية حيث دارت مواجهات مع جنود الاحتلال لم تسفر عن وقع اصابات او اعتقالات.

واكد شتيوي ان الخروج في مسيرة اليوم رغم غزارة الامطار وقوة الرياح هو رسالة على تصميم شعبنا الفلسطيني على الاستمرار في المقاومة حتى انهاء الاحتلال واقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#الاحتلال #مسيرة

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