جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سرقة زجاجة فودكا ثمنها 1.3 مليون دولار!

الجمعة 05 يناير 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرقة زجاجة فودكا ثمنها 1.3 مليون دولار!



غرائب و عجائب

تحقق شرطة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في سرقة زجاجة فودكا يعتقد أنها الأغلى في العالم وثمنها 1.3 مليون دولار، حسبما أفادت أسوشيتد برس.

وقال محقق الشرطة كنود هفاس إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان منفذ السرقة في حانة "كافيه 33" قد اقتحم المكان أم استخدم مفتاحا.

ولم يسرق اللص أي شيء آخر، وفق هفاس الذي أضاف أن الشرطة أبلغت بالسرقة الثلاثاء.

وقالت قناة "تي.في 2" الدنماركية إن زجاجة فودكا روسو- بالتيك صنعت من 3 كلغ من الذهب، وما يعادلها من الفضة مع غطاء مرصع بالألماس.

وصرح مالك الحانة براين إنغبرغ الذي تضم حانته نحو 1200 زجاجة فودكا لصحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية، أن الزجاجة تشبه مقدمة سيارة عتيقة.

وأضاف إنغبرغ أن الزجاجة لم يكن مؤمنا عليها وكانت معارة من رجل أعمال روسي.

#زجاجة فودكا

أخبار ذات صلة

860x484 (3)

مليون دولار تكلفة أكبر سرقة بتاريخ البنوك

عروس سودانية مهرها 26 مليون دولار

مدرسة تعوض تلاميذها بـ 139 مليون دولار

مزارع يرفض بيع ارضه مقابل 428 مليون دولار

بنك

لغز محير.. كيف سحبوا 1.5 مليون دولار من حساب فارغ؟

860x484 (1)

تسوية بـ 90 مليون دولار لفضيحة تحرش جنسي

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. تعرف على عناصر ولاية سيناء في إصدارها الأخير و جميعهم من غزة

صورة ابنة وليد جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

هكذا خطّط الموساد لإغتيال النائب بهية الحريري

القناة الثانية تكشف : الخارجية الإسرائيلية تعارض ترامب حول تقليص تمويل "أونروا"

ترامب لم يستطع نطق اسم الرئيس الصيني فنصحه مساعدوه بحيلة غريبة

الأخبار الرئيسية

قادة جيش الاحتلال

واللا العبري يكشف كيف يتعامل جيش الاحتلال مع التصعيد بغزة و حرب الأدمغة ضد حماس

الاونروا- ارشيف

الوزير الاسرائيلي بينت يتهم "الاونروا" بدعم الارهاب ويدعو لحلها

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

الاتصالات الفلسطينية