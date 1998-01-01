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طوني خليفة يطرد مرافقي كلينك بانفعالٍ شديد..!

الجمعة 05 يناير 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوني خليفة يطرد مرافقي كلينك بانفعالٍ شديد..!



عالم الفن

خلال حلقة برنامجه "العين بالعين" عبر قناة "الجديد"، قام الإعلامي طوني خليفة بطرد مرافقي عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك، التي حلَّت ضيفةً في الحلقة، للحديث عن قضية تسميم الكلاب في الغبيري.

وجاءت خطوة خليفة بعد تدخل أحد مرافقي كلينك الموجودين في الأستديو لإسكات أحد الضيوف، الأمر الذي أثار حفيظة خليفة، ليقوم بخطوته في ظلِّ انفعالٍ شديد، طالباً من مخرج البرنامج الإنتقال إلى فاصلٍ إعلاني.

إلى ذلك، فقد عمدت كلينك إلى مغادرة الأستديو متضامنةً مع مرافقيها، فيما أبدى خليفة اعتذاره من المشاهدين والضيوف على ردِّ فعله.

#طوني خليفة

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