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صورة.. حسناء هوليوود تتحول إلى رجل!

الجمعة 05 يناير 2018 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. حسناء هوليوود تتحول إلى رجل!



عالم الفن

 نشرت الممثلة العالمية جينيفر غارنر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي بهيئة رجل بشعر قصير ولحية ما آثار شكوكا وتساؤلات عن حقيقة هذه الصورة.

وعلقت غارنر على الصورة بالقول: "سنة جديدة، أنا جديدة" وأطلقتها بهاشتاغات عديدة دون أن توضح تفاصيل إضافية، وقد أحدثت هذه الصورة جدلا واسعا وبلبلة كبيرة بين محبيها ومتابعيها للبحث عن حقيقتها وذهب البعض إلى أنها أجرت عملية تحول لرجل.

ونالت الصورة العديد من التعليقات، حيث شبهها البعض بالممثل جيمس فرانكو والبعض الآخر شبهها بالممثل العالمي إيدي ريدماين.

ورجحت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية أن تعود هذه الصورة لفيلم تم تصويره سابقا دون معرفة التفاصيل.



رجل

#هوليوود #رجل

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