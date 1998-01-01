جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. اختطاف شاب وتزويجه تحت تهديد السلاح!

الجمعة 05 يناير 2018 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اختطاف شاب وتزويجه تحت تهديد السلاح!



غرائب و عجائب

 أقدمت قبيلة "باكدا شادي"على اختطاف المهندس فينود كومار وتزويجه بالإكراه من فتاة مجهولة، وذلك تحت تهديد السلاح في ولاية بيهار الهندية.

وتعرف قبيلة "باكدا شادي" بتزويج الرجال من بناتهم قسرا، وكان كومار من بين ضحاياهم، حيث يظهر مقطع الفيديو، بكاء وتوسلات كومار، البالغ 29 عاما، لإطلاق سراحه، في حين يرد عليه أحد أفراد القبيلة "هل ستُشنق، نحن نحتفل بحفل زفافك، لماذا أنت قلق، وتضع في رأسك جبلًا من الهموم؟، بحسب موقع "إرم نيوز".

وتم حجز الشاب داخل غرفة بعد إتمام مراسم الزواج، ليستغيث بشقيقه لمساعدته وإبلاغ الشرطة بالحادث. 

وكشف كومار تفاصيل الحادث لوسائل إعلامية هندية، ونقلته عنها صحيفة "مترو" البريطانية، حيث أفاد أنه وافق على مُقابلة رجل كان يعتقد أنه صديقه، وبينما كانا يحضران حفل زفاف، انضم إليهما رجال آخرون، وخطفوه تحت تهدد السلاح، وعند وصوله إلى موطن قبيلة "باكدا شادي"، أشار إليه أحد أفرادها بالمسدس، وأمره بالزواج من الفتاة.

وطلبت الشرطة بتسوية القضية بين العائلتين، موضحةً أن اختطاف قبيلة "باكدا شادي" للرجل، يُعد مرضًا اجتماعيًا وليس جريمة، وبالتالي ليس من شأنها التدخل فيه.

وتعرف قبيلة "باكدا شادي" في الهند، باختطاف الرجال، حتى يزوجهم الآباء لبناتهم، وذلك ليأسهم في العثور على شركاء ذكور لهن، بسبب قلة الرجال في المنطقة التي يعيشون فيها.

#زواج

أخبار ذات صلة

بنغلاديشية تغتصب شابين وتصورهما عراة تحت تهديد السلاح

فتاة تغتصب سائق تاكسي

فتاة تغتصب سائق تاكسي وتسرقه تحت تهديد السلاح

تحذير :صورة مرعبة- زوج يمزق وجه زوجته بواسطة السلاح الأبيض

فيديو: مذيعة شهيرة تنشر فيديو لها ولصديقاتها يرقصن في بيت صديقتهن!

ملكة جمال العراق لا تخاف من تهديد "داعش" لها بالسبي او النكاح

سيارة من الذهب

فيديو : سيارة من الذهب.. لمن؟

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. تعرف على عناصر ولاية سيناء في إصدارها الأخير و جميعهم من غزة

صورة ابنة وليد جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

هكذا خطّط الموساد لإغتيال النائب بهية الحريري

القناة الثانية تكشف : الخارجية الإسرائيلية تعارض ترامب حول تقليص تمويل "أونروا"

ترامب لم يستطع نطق اسم الرئيس الصيني فنصحه مساعدوه بحيلة غريبة

الأخبار الرئيسية

قادة جيش الاحتلال

واللا العبري يكشف كيف يتعامل جيش الاحتلال مع التصعيد بغزة و حرب الأدمغة ضد حماس

الاونروا- ارشيف

الوزير الاسرائيلي بينت يتهم "الاونروا" بدعم الارهاب ويدعو لحلها

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

الاتصالات الفلسطينية