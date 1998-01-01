جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الظاهرية يكشف عن صفقتين جديدتين

الجمعة 05 يناير 2018 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الظاهرية يكشف عن صفقتين جديدتين



رام الله / سما /

 أعلن خالد جبارين، المدير الإداري لنادي شباب الظاهرية، تعاقد النادي مع اللاعبين علي نعمة ووسيم الأطرش، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، والمشاركة مع الفريق الأول في إياب الدوري.

وقال جبارين، مساء الأربعاء، خلال تقديم اللاعبين بشكل رسمي، للجماهير، إن إدارة النادي تجري مفاوضات مع عدد من اللاعبين، حيث سيتم يوم الجمعة المقبل الكشف عن بعض هذه الصفقات التي ستكون مميزة وتساعد وتدعم صفوف الفريق".

وشهدت الآونة الأخيرة، حراكًا كبيرًا من جانب إدارة الظاهرية، بعد أن خرج العديد من اللاعبين المهمين أمثال أحمد ماهر وعدي خروب وآخرين، وهو الأمر الذي وضع الإدارة تحت الضغط، والتحرك السريع من أجل إبرام صفقات جديدة.

وأنهى الظاهرية مرحلة الذهاب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، في المركز العاشر، وهو مركز متأخر لا يتناسب على الإطلاق مع تاريخ وإنجازات النادي، الذي تُوج من قبل مرتين بلقب دوري المحترفين.

#الظاهرية #صفقات

أخبار ذات صلة

860x484

مدرب الظاهرية يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

فوز هلال القدس على شباب الظاهرية

thumb

فوز ثمين للخضر على الظاهرية بالمحترفين

thumb (1)

الظاهرية يخصم 16 ألف دولار من لاعبيه

860x484

الظاهرية ييعقد أولى صفقاته

860x484

الدراويش ينضم لشباب الظاهرية

الأكثر قراءة اليوم

صورة ابنة وليد جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

ترامب لم يستطع نطق اسم الرئيس الصيني فنصحه مساعدوه بحيلة غريبة

كيف خدعت امريكا مصر عندما طلبت الحصول على صور سد النهضة؟

طوني خليفة يطرد مرافقي كلينك بانفعالٍ شديد..!

البيت الأبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية والاونروا

الأخبار الرئيسية

الانروا

واشنطن تجمد 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة الاونروا

قادة جيش الاحتلال

واللا العبري يكشف كيف يتعامل جيش الاحتلال مع التصعيد بغزة و حرب الأدمغة ضد حماس

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

الاتصالات الفلسطينية