الظاهرية يكشف عن صفقتين جديدتين

رام الله / سما /

أعلن خالد جبارين، المدير الإداري لنادي شباب الظاهرية، تعاقد النادي مع اللاعبين علي نعمة ووسيم الأطرش، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، والمشاركة مع الفريق الأول في إياب الدوري.

وقال جبارين، مساء الأربعاء، خلال تقديم اللاعبين بشكل رسمي، للجماهير، إن إدارة النادي تجري مفاوضات مع عدد من اللاعبين، حيث سيتم يوم الجمعة المقبل الكشف عن بعض هذه الصفقات التي ستكون مميزة وتساعد وتدعم صفوف الفريق".

وشهدت الآونة الأخيرة، حراكًا كبيرًا من جانب إدارة الظاهرية، بعد أن خرج العديد من اللاعبين المهمين أمثال أحمد ماهر وعدي خروب وآخرين، وهو الأمر الذي وضع الإدارة تحت الضغط، والتحرك السريع من أجل إبرام صفقات جديدة.

وأنهى الظاهرية مرحلة الذهاب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، في المركز العاشر، وهو مركز متأخر لا يتناسب على الإطلاق مع تاريخ وإنجازات النادي، الذي تُوج من قبل مرتين بلقب دوري المحترفين.