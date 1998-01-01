الأولمبي يتعادل ودياً أمام نظيره الفيتنامي

الصين / سما /

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي مساء الخميس، أمام نظيره الفيتنامي بهدف لمثله، وذلك خلال المباراة الودية الأخيرة التي أجراها الفدائي الأولمبي، ضمن تحضيراته المتواصلة لخوض نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، والتي ستنطلق في التاسع من الشهر الجاري.

وكان المنتخب الفيتنامي قد بادر بالتسجيل بداية الشوط الثاني عبر لاعبه ها ديك-تشين، قبل أن يتمكن محمد درويش من تسجيل هدف التعادل لمنتخبنا الأولمبي منتصف الشوط الثاني.

وأكد درويش عقب نهاية مجريات اللقاء على أهمية مثل هذه المباريات الودية التي تسبق انطلاق منافسات البطولة القارية الهامة، مشيراً إلى أن منتخبنا بقيادة المدير الفني أيمن صندوقة يهمه الاحتكاك وخلق التجانس بشكل أكبر بين اللاعبين، وذلك بقدر أكبر من النظر إلى النتائج خلال هذه المباريات الودية.

وأضاف درويش أن أداء منتخبنا في المباراة كان جيداً جداً، معتبراً أن اللاعبين قد استفادوا أمام فيتنام على عدة مستويات خاصة في ظل الأجواء الماطرة والباردة التي أقيم خلالها اللقاء، وهي نفس الأجواء التي ستجري خلالها مجريات البطولة.

وتمنى درويش في نهاية حديثه أن يتمكن منتخبنا من تحقيق النتائج المرجوة في هذه البطولة ورسم الفرحة على وجوه مشجعي الفدائي وكافة أبناء الشعب الفلسطيني.