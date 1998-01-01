مقتل سائحة وإصابة 20 آخرين بتحطّم منطاد في الأقصر

الاقصر/وكالات/

أسفر سقوط بالون طائر غرب مدينة الأقصر السياحية في مصر صباح اليوم الجمعة عن مصرع سائحة وإصابة 20 آخرين من جنسيات مختلفة كانوا على متنه، بحسب مصادر مصرية.

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سائحة قتلت في الحادث، وتضاربت الأنباء حول جنسية السائحة حيث قالت وكالة رويترز إنها أميركية، بينما قالت بوابة الأهرام المصرية إنها تحمل الجنسية الأسترالية، في وقت قالت مصادر أخرى إنها تحمل الجنسية السويسرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينـة الأقصر، قد تلقت إشارة بوقوع الحادث في أثناء قيام البالون بجولة فوق آثار البر الغربي للأقصر، وعلى متنه أجانب من مختلف الجنسيات وعدد من المواطنين المصريين.

وأفاد مصدر أمني لـصحيفة "بوابة الأهرام"، بأن البالون تعرض لدوامة هوائية أدت إلى سقوطه في منطقة بغرب المدينة الأثرية الشهيرة، بالقرب من الطريق الصحراوي الجديد وتمّ نقل الجرحى إلى مستشفى الأقصر الدولي.

وبحسب رواية الصحيفة فإنّ البالون السياحي تابع لشركة سندباد وأنّ سرعة الرياح أدت الى سقوط قاعدة البالون وارتطامها بالأرض, فأصيب عدد من السياح الذين يتراوح عددهم بين 12 و 16 سائحاً.