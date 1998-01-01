وفد من الجهاد الإسلامي ينظم زيارات لمنازل شهداء وأسرى ومحررين في طولكرم

طولكرم /سما/

نظم وفد من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، زيارة إلى منزل والد الشهيد محمد أبو صقر بمخيم نور شمس، في محافظة طولكرم، لتهنئته بالسلامة بعد إجرائه عملية قلب مفتوح.

وضم الوفد كلا من عبد الحليم عز الدين القسام، جعفر عز الدين، مؤمن وماهر الأخرس، إسلام ومحمد شيباني، جاسر وبسام ذياب، ومصطفى شيباني.

كما زار الوفد منزل الأسير المحرر فيصل خليفة لتهنئته بالتحرر من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 22 شهرا.

وقدم الوفد واجب العزاء لوالد الأسير المحرر أديب الشيص. وزار الوفد أيضا منزل الأسير المحرر الشيخ ناجح حبايبة من بلدة صانور.

واستقبل وفد الجهاد الإسلامي أمس نجل الشيخ والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بعد الإفراج عنه من سجن النقب.