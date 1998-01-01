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البلوز يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

الجمعة 05 يناير 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
البلوز يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية



وكالات / سما /

يسعى نادي تشيلسي للحصول على خدمات روس باركلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية حسبما أوضحت صحيفة ” التيليجراف ” البريطانية .

وأكد الصحفي ” مات لو ” أن تشيلسي أصبح قريباً من إغلاق أولى صفقاته الشتوية من خلال التوقيع مع روس باركلي من نادي إيفرتون الإنجليزي .

من جهة أخرى ، قالت صحيفة ” ديلي اكسبريس ” البريطانية ، إن إدارة تشيلسي قدمت عرضاً رسمياً لإيفرتون ومن المتوقع أن تُحسم الصفقة في المستقبل القريب مقابل 15 مليون باوند فقط .

يذكر أن روس باركلي البالغ من العمر 24 عاماً يرتبط بعقد مع إيفرتون حتى شهر يونيو من العام الجاري .

#صفقات

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