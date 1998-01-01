لوبيتيجي يرحب بعودة كوستا لمنتخب إسبانيا

وكالات / سما /

أعرب جولين لوبيتيجي المدير الفني لـمنتخب إسبانيا, عن رغبته في عودة دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد لمستواه المعهود خلال 2018، بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب، حتى يكون ممكنا له العودة لصفوف "الماتادور" قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال لوبيتيجي لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتمنى أن يعود كوستا لسابق عهده، وأن نراه في الملعب، أعلم أنه يتدرب بكل قسوة ويمر بفترة جيدة على مستوى التأهيل, سنرى ماذا سيفعل لأنه ليس من السهل الابتعاد عن الملاعب فترة طويلة".

وأضاف: "هو يتمتع بروح تنافسية تمنحه الطاقة اللازمة في مواقف الأزمات والضعف, وهذه الأمور بإمكانها أن تساعده على العودة لمستواه الحقيقي".

يشار إلى أن كوستا ظهر لأول مرة مع أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء ضد لييدا ايسبورتيو (4-0), في ذهاب دور الـ16 لكأس إسبانيا.