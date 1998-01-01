الوزير الاسرائيلي بينت يتهم "الاونروا" بدعم الارهاب ويدعو لحلها

القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واصفاً إياها بالمنظمة التي تدعم الإرهاب وتكرس "الوضع السيئ" لسكان قطاع غزة تحت "وطأة نظام حماس" على حدّ تعبيره.

وانتقد بينت ما نشر مساء الخميس من أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعارض تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء المساعدات المالية للأونروا إذا رفض الفلسطينيون العودة الى المفاوضات مع إسرائيل، خشية تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتوقّع بينت أن تدعم جميع الهيئات الحكومية الإسرائيلية قراراً يقضي بتقليص ميزانية "منظمة تشغل إرهابيين حمساويين وتخبئ صواريخ داخل مدارسها".

وكان ترامب هدّد الأربعاء بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، بسبب ما اعتبره "عدم استعداد الفلسطينيين للمشاركة بمحادثات السلام مع إسرائيل".

وقال في تغريدة على صفحته في "تويتر" إنه "ليست فقط باكستان التي ندفع لها مليارات الدولارات مقابل لا شيء، هناك أيضاً العديد من البلدان الأخرى، على سبيل المثال، ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنوياً ولم نحصل على أي تقدير أو احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام طال انتظارها مع إسرائيل".