جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخضري" : تقليص خدمات "اونروا" سيشكل خطر على حياة ٧٥٪ من اللاجئين

الجمعة 05 يناير 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخضري" : تقليص خدمات "اونروا" سيشكل خطر على حياة ٧٥٪ من اللاجئين



غزة / سما /

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن أي تقليص لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" سيشكل خطراً على حياة نحو ٧٥% من اللاجئين.

وحذر الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 5-1-2018، من أن معاناة اللاجئين ستطال خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وكافة نواحي حياتهم.

ووصف الخضري الأمر بأنه " حرب جديدة على اللاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن المعاناة والأزمات ستطال المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.

وبين أن أكثر من مليون مواطن في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثية الُمقدمة لهم من وكالة "اونروا"، مؤكداً أن قطع المساعدات عن هؤلاء يعني كارثة إنسانية حقيقية.

وشدد الخضري على ضرورة التراجع عن التهديدات بتقليص التمويل الأمريكي للأونروا، لأن ذلك من شأنه أن يدخل الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في المخيمات بأزمات جديدة أكثر صعوبة، ويستحيل حينها معرفة إلى أين ستؤول الأمور.

#اللاجئين #جمال الخضري

أخبار ذات صلة

ماهر الطباع - ارشيف

د. الطباع لـ" سما" : غزة بلا"حياة" ونسبة الاعمار في كافة القطاعات لا تتجاوز 17%

بشارة الراعي - ارشيف

البطريرك الماروني "الراعي" يدعو لرحيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الخضري يعلن عن

الخضري يعلن عن "مبادرة لإخراج الواقع الفلسطيني من أزمات الانقسام والرواتب"

ياسر عرفات

"خطاب زعيم منفرد".. كتاب اسرائيلي جديد يغوص في حياة ابو عمار

الشهيد فادي قنبر

"هذا ماقاله لأبنائه": الساعات الأخيرة من حياة منفذ عملية الدهس في القدس

احمد ابو عرمانة- ارشيف

صور.. اسمتها" حياة".. الشهيد أبو عرمانة يرزق بمولودة بعد ساعات من مواراته الثرى

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. تعرف على عناصر ولاية سيناء في إصدارها الأخير و جميعهم من غزة

ليبرمان يعرض صفقة على حماس لتنمية غزة واعادة اعمارها وبناء مطار وعلاقات تعاون

بطاقة صفراء للجهاد.. الاحتلال هاجم نفقًا في قطاع غزة الليلة الماضية

صورة ابنة وليد جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

هكذا خطّط الموساد لإغتيال النائب بهية الحريري

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

الأخبار الرئيسية

الاونروا- ارشيف

الوزير الاسرائيلي بينت يتهم "الاونروا" بدعم الارهاب ويدعو لحلها

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

ترامب والرئيس عباس

هارتس: البيت الأبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية والاونروا

الاتصالات الفلسطينية