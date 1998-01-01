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محمد صلاح يتربع على عرش إفريقيا

الجمعة 05 يناير 2018 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يتربع على عرش إفريقيا



وكالات / سما /

توّج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017, خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في مدينة "أكرا" الغانية.

وحصل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الآخر على المركز الثاني، فيما جاء الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند ثالثا.

وبات صلاح ثاني لاعب مصري في التاريخ يتوّج بهذه الجائزة، بعدما حصدها محمود الخطيب نجم المنتخب المصري السابق والرئيس الحالي للنادي الأهلي.

ويأتي تتويج "الفرعون" المصري بعد عام مميز هو الأفضل في مسيرته الاحترافية حتى الآن، سواء مع روما الإيطالي أو مع ليفربول، إذ سجل 17 هدفا في "البريميرليغ".

كما ساهم صلاح في وصول المنتخب المصري لنهائي كأس أمم إفريقيا في الغابون، بالإضافة إلى التأهل التاريخي لكأس العالم 2018.

يشار إلى أن صلاح فاز في وقت سابق بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب في "القارة السمراء".

#محمد صلاح

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