جمعية رجال الاعمال تستجيب لمناشدة عائلة كفيفة بغزة

غزة / سما /

استجابت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة وبالتنسيق مع ادارة مدرسة هايل عبد الحميد لعائلة كفيفة من شمال قطاع غزة قدمت مناشدة لتوفير جهاز لوحي يعمل بطريقة برايل يتيح لهم القدرة على قراءة النصوص والرسوم البيانية والتعرف على الصور.

ويمكن الجهاز العائلة المكونة من أربعة مكفوفين،بينهم طالبة في الثانوية العامة بمدرسة هايل عبد الحميد شمال قطاع غزة من عرض الصفحات التى تتضمن المحتوى النصي والصور والرسوم البيانية، بطريقة برايل المكونة من عدة خلايا يستطيع الكفيف أو ضعيف البصر قراءتها عبر ملامستها.

ويأتي هذا التبرع ضمن مساهمة جمعية رجال الاعمال في بناء قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة التعليمية ومساعدتهم في الانخراط في المجتمع عبر تقديم ما يلزمهم من معدات إلكترونية وغيرها ،بما يتيح لهم الحصول على حياة كريمة كباقي البشر.

وأكد علي الحايك رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية لن تتوانى في تقديم المساعدة للفئات التي تعاني من أوضاع خاصة في قطاع غزة،مشدداً على ضرورة مساعدتهم على المشاركة الفعالة فى المجتمع والانفتاح على العالم الخارجي وزيادة قدراتهم ومهاراتهم.

من جهتها شكرت العائلة وإدارة مدرسة هايل عبد الحميد للبنات جمعية رجال الاعمال على سرعة الاستجابة لمناشدتها والتكفل بشراء الجهاز الذي يلزمها لإكمال مسيرتها الدراسية متمنيةً التوفيق لجميع رجال الاعمال في أنشطتهم الاقتصادية.

استجابت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة وبالتنسيق مع ادارة مدرسة هايل عبد الحميد لعائلة كفيفة من شمال قطاع غزة قدمت مناشدة لتوفير جهاز لوحي يعمل بطريقة برايل يتيح لهم القدرة على قراءة النصوص والرسوم البيانية والتعرف على الصور.

ويمكن الجهاز العائلة المكونة من أربعة مكفوفين،بينهم طالبة في الثانوية العامة بمدرسة هايل عبد الحميد شمال قطاع غزة من عرض الصفحات التى تتضمن المحتوى النصي والصور والرسوم البيانية، بطريقة برايل المكونة من عدة خلايا يستطيع الكفيف أو ضعيف البصر قراءتها عبر ملامستها.

ويأتي هذا التبرع ضمن مساهمة جمعية رجال الاعمال في بناء قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة التعليمية ومساعدتهم في الانخراط في المجتمع عبر تقديم ما يلزمهم من معدات إلكترونية وغيرها ،بما يتيح لهم الحصول على حياة كريمة كباقي البشر.

وأكد علي الحايك رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية لن تتوانى في تقديم المساعدة للفئات التي تعاني من أوضاع خاصة في قطاع غزة،مشدداً على ضرورة مساعدتهم على المشاركة الفعالة فى المجتمع والانفتاح على العالم الخارجي وزيادة قدراتهم ومهاراتهم.

من جهتها شكرت العائلة وإدارة مدرسة هايل عبد الحميد للبنات جمعية رجال الاعمال على سرعة الاستجابة لمناشدتها والتكفل بشراء الجهاز الذي يلزمها لإكمال مسيرتها الدراسية متمنيةً التوفيق لجميع رجال الاعمال في أنشطتهم الاقتصادية.