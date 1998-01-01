جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأزهر": الرئيس محمود عباس يشارك بالمؤتمر العالمي لـ"نصرة القدس"

الجمعة 05 يناير 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأزهر": الرئيس محمود عباس يشارك بالمؤتمر العالمي لـ"نصرة القدس"



القاهرة /وكالات/

 أعلن الأزهر الشريف، مشاركة الرئيس محمود عباس في افتتاح "المؤتمر العالمي لنصرة القدس"، الذي يعقد بالقاهرة يومي 17 و18 كانون ثان الجاري.
ووفق بيان اطلعت عليه الأناضول، الأربعاء، تأتي الدعوة لعقد المؤتمر ضمن سلسلة القرارات التي اتخذها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ردًا على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
وأوضح البيان أن "الرئيس محمود عباس سيشارك في افتتاح المؤتمر العالمي لنصرة القدس، الذي ينظمه الأزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، يومي 17 و18 كانون ثان الجاري بالقاهرة".
وقال مسؤول بالمركز الإعلامي للأزهر، في تصريحات صحفية، إن عددًا من علماء ورجال الدين والمفكرين من مصر وخارجها وخاصة من فلسطين، سيشاركون في المؤتمر الدولي لنصرة القدس، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف المسؤول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، "من المقرر أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة".

#الازهر #عباس #الطيب #القدس المحتلة

أخبار ذات صلة

أول أسير فلسطيني "أبو بكر حجازي" يشارك بالمؤتمر السابع

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن "مصالحة متدرجة"و مصر وحماس تبحثان "صفقة شاملة"

عباس

"صحيفة": الرئيس عباس وضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة مع حركة"حماس"

عباس- ارشيف

محلل سياسي لـ" سما" : خطاب الرئيس عباس "خطاب منطق وعقل" سيطر عليه اليأس والاحباط

الرئيس عباس وترامب

رئيس المؤتمر اليهودي العالمي "أعدّ" اللقاء بين عباس .. ترامب

عباس

الرئيس محمود عباس ُيلمح بعقد "صفقة سلام تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. تعرف على عناصر ولاية سيناء في إصدارها الأخير و جميعهم من غزة

ليبرمان يعرض صفقة على حماس لتنمية غزة واعادة اعمارها وبناء مطار وعلاقات تعاون

بطاقة صفراء للجهاد.. الاحتلال هاجم نفقًا في قطاع غزة الليلة الماضية

صورة ابنة وليد جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

هكذا خطّط الموساد لإغتيال النائب بهية الحريري

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

الأخبار الرئيسية

الاونروا- ارشيف

الوزير الاسرائيلي بينت يتهم "الاونروا" بدعم الارهاب ويدعو لحلها

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

ترامب والرئيس عباس

هارتس: البيت الأبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية والاونروا

الاتصالات الفلسطينية