اهم ما جاء في الاعلام العبري اليوم الجمعة

القناة 14 العبرية
- موجة أمطار ورياح قوية تجتاح كافة مناطق البلاد من شمالها الى جنوبها.
- الكشف عن حالات جديدة مصابة بمرض الكلب بين السكان الإسرائيليين شمال البلاد.
- وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبت من الإدارة الامريكية بعدم تقليص ميزانيات الأونروا.
القناة 2 العبرية /
- فيضانات وسيول جراء الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.
- مسن إسرائيلي 60 عاما قتل ابنته ثم قام بالانتحار في بئر السبع صباح اليوم.
- نتنياهو يرد على رئيس الشاباك السابق: لم أطلب حراسة دائمة على أولادي.
القناة 7 العبرية /
- الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة اثنين من الفلسطينيين من الضفة الغربية.
- البيت الأبيض سيناقش اليوم مقترح تقليص المساعدات المالية للأونروا في المناطق الفلسطينية.
- مستشرق يهودي: يجب إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين بالميدان وعدم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.
هآرتس /
- المحلل العسكري عاموس هرئيل: أي مساس مباشر بـ"إسرائيل" من قطاع غزة، سيؤدي لاندلاع مواجهة عسكرية.
- قوات الدفاع المدني الإسرائيلي تقوم اليوم بحملة لإنقاذ العالقين في عدة مناطق بسبب الأحداث الجوية.
- مستوى سطح بحيرة طبريا ارتفع اليوم ب2 سنتيمتر بسبب تواصل هطول الامطار منذ ساعات الفجر.
يديعوت /
- يوم عاصف وماطر في كافة أنحاء "إسرائيل"، والموجة تستمر حتى مساء الغد.
- مصر: مقتل سائح أجنبي وإصابة 20 آخرين، بسبب انفجار بالون سياحي.
- رئيس الأركان الإيراني: الجيش مستعد للتدخل لوقف التظاهرات ضد النظام.
معاريف /
- وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينت" يطالب الحكومة الإسرائيلية بدعم وتأييد الخطة الأمريكية لتقلص ميزانية الأونروا في المناطق الفلسطينية.
- الجيش الإسرائيلي يحذر السكان من انجراف الألغام الأرضية مع الفيضانات.
- الشرطة الإسرائيلية: رئيس الوزراء نتنياهو أخذ رشاوي عبارة عن ملابس غالية جدا.
والا العبري /
- حماس نوافق على نقل سلاحنا لمنظمة التحرير، إذا تم الموافقة على دخولنا لهذه المنظمة.
- عاصفة أمطار وفيضانات وسيول وثلوج ورياح قوية تجتاح كافة المناطق بـ"إسرائيل" منذ مساء الامس.
- اليوم يناقش البيت الأبيض مقترح لتقليص المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ومؤسسة الأونروا في مناطق السلطة.