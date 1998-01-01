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اهم ما جاء في الاعلام العبري اليوم الجمعة

الجمعة 05 يناير 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اهم ما جاء في الاعلام العبري اليوم الجمعة



القدس المحتلة/سما/

القناة 14 العبرية 

- موجة أمطار ورياح قوية تجتاح كافة مناطق البلاد من شمالها الى جنوبها.

- الكشف عن حالات جديدة مصابة بمرض الكلب بين السكان الإسرائيليين شمال البلاد.

- وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبت من الإدارة الامريكية بعدم تقليص ميزانيات الأونروا.

القناة 2 العبرية /

- فيضانات وسيول جراء الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.

- مسن إسرائيلي 60 عاما قتل ابنته ثم قام بالانتحار في بئر السبع صباح اليوم.

- نتنياهو يرد على رئيس الشاباك السابق: لم أطلب حراسة دائمة على أولادي.

القناة 7 العبرية /

- الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة اثنين من الفلسطينيين من الضفة الغربية.

- البيت الأبيض سيناقش اليوم مقترح تقليص المساعدات المالية للأونروا في المناطق الفلسطينية.

- مستشرق يهودي: يجب إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين بالميدان وعدم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.

هآرتس /

- المحلل العسكري عاموس هرئيل: أي مساس مباشر بـ"إسرائيل" من قطاع غزة، سيؤدي لاندلاع مواجهة عسكرية.

- قوات الدفاع المدني الإسرائيلي تقوم اليوم بحملة لإنقاذ العالقين في عدة مناطق بسبب الأحداث الجوية.

- مستوى سطح بحيرة طبريا ارتفع اليوم ب2 سنتيمتر بسبب تواصل هطول الامطار منذ ساعات الفجر.

يديعوت /

- يوم عاصف وماطر في كافة أنحاء "إسرائيل"، والموجة تستمر حتى مساء الغد.

- مصر: مقتل سائح أجنبي وإصابة 20 آخرين، بسبب انفجار بالون سياحي.

- رئيس الأركان الإيراني: الجيش مستعد للتدخل لوقف التظاهرات ضد النظام. 

معاريف /

- وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينت" يطالب الحكومة الإسرائيلية بدعم وتأييد الخطة الأمريكية لتقلص ميزانية الأونروا في المناطق الفلسطينية.

- الجيش الإسرائيلي يحذر السكان من انجراف الألغام الأرضية مع الفيضانات. 

- الشرطة الإسرائيلية: رئيس الوزراء نتنياهو أخذ رشاوي عبارة عن ملابس غالية جدا.

والا العبري /

- حماس نوافق على نقل سلاحنا لمنظمة التحرير، إذا تم الموافقة على دخولنا لهذه المنظمة.

- عاصفة أمطار وفيضانات وسيول وثلوج ورياح قوية تجتاح كافة المناطق بـ"إسرائيل" منذ مساء الامس.

- اليوم يناقش البيت الأبيض مقترح لتقليص المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ومؤسسة الأونروا في مناطق السلطة.

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