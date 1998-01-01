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الخرطوم : السودان يستدعي سفيره من مصر والقاهرة ترد

الجمعة 05 يناير 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخرطوم : السودان يستدعي سفيره من مصر والقاهرة ترد



الخرطوم/وكالات/

أفادت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، في بيان لها، بأن الخرطوم استدعت سفير السودان في مصر للتشاور.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية قوله: "وزارة الخارجية قررت اليوم الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور".

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأنه تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم الخميس رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور.

وقال أبو زيد في بيان صحفي، إن "مصر الآن تقيم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".

يذكر أن التوتر بين السودان ومصر زاد مؤخرا بسبب خلافات على المستوى الإقليمي.

فمن جانب، شهدت العلاقات بين الجارتين توترات على خلفيه بناء سد النهضة والتي تتهم فيه القاهرة الخرطوم بدعم إنشاء السد الإثيوبي، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على حصتها من مياه نهر النيل، إضافة إلى اتهامالخرطوم للقاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لحكم الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.

ومن جانب آخر هناك المسألة الحدودية الشائكة بين الجارين، والتي تتعلق بحلايب وشلاتين، حيث يتنازع السودان ومصر على سيادة مثلث حلايب الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على البحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر في الوقت الحاضر. بدورها تمسكت القاهرة، بمصرية المثلث وبخيار الحوار كحل وحيد لحل هذه الأزمة.

#السودان #مصر #سفير

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