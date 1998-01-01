جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ترامب في كتاب جديد: "هندسنا انقلابا في السعودية ووضعنا رجلنا في القمة"

الجمعة 05 يناير 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب في كتاب جديد: "هندسنا انقلابا في السعودية ووضعنا رجلنا في القمة"



نيويورك/وكالات/

كان الرئيس االأمريكي، دونالد ترامب، وراء صعود محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد السعودي، بحسب ما ادعى الكاتب الأمريكي مايكل وولف في كتاب جديد له ينشر اليوم الجمعة.

وذكر الكاتب في كتابه الذي يحمل اسم "نار وغضب.. داخل بيت ترامب الأبيض"، أنه عندما تولى بن سلمان ولاية العهد كان ترامب يتبجح قائلا عن نفسه وعن صهره جاريد كوشنر: "وضعنا رجلنا في القمة".

وأضاف الكاتب في كتابه المثير للجدل، إن "ترامب كان يقول لأصدقائه إنه هو وجاريد هندسا انقلابا سعوديا"، وفقا لما ذكره مراسل وكالة "أسيوشيتد برس" في البيت الأبيض، جوناثان ليمير، في تغريدة على تويتر.

وبموجب قرار صدر في 21 يونيو، عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ابنه محمد وليا للعهد (بعد منصب ولي ولي العهد المستحدث سابقا)، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه.

هذا القرار جاء بعد زيارة أجراها ترامب إلى الرياض في مايو، ضمن جولته الأولى عقب توليه رئاسة البيت الأبيض مطلع 2017.

واستند وولف في كتابه الذي يوثق السنة الأولى لرئاسة ترامب، إلى مقابلات أجراها مع شخصيات مقربة من ترامب وعلى رأسها ستيف بانون، الذي شغل  منصب كبير مستشاري ترامب للشؤون الاستراتيجية، قبل أن يخرج بشكل مفاجئ من البيت الأبيض في أغسطس الماضي.

وأثارت مقتطفات صدرت الأربعاء عن الكتاب ردود فعل، ما دفع ترامب إلى مهاجمة بانون، بل ووجه محامي الرئيس الأمريكي رسالة إليه أمس الخميس، تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات، وتأمره بالكف عن ذلك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

المصدر: وكالات

#ترامب #محمد بن سلمان #السعودية #كوشنير

أخبار ذات صلة

بن سلمان وترامب

رغم التنديد تدفع سراً "صفقة ترامب".. بن سلمان لعباس: "كن صبورًا سوف تسمع أخبارًا جيدة "

روحاني - ارشيف

الرئيس روحاني يحذر "الحكام الجدد في السعودية" من "قوة ومكانة إيران"

سد النهضة - ارشيف

السعودية تحتجز "العامودي" الممول الأكبر لـ"سد النهضة الإثيوبي"

تركي الفيصل خلال المؤتمر

تركي الفيصل يتحدث عن "كواليس" واشنطن والرياض قبل إعلان قرار ترامب حول القدس

الحريري- ارشيف

"حزب الله" : السعودية تسعى لإغراق لبنان بالفتن

غابريل وباسيل -ارشيف

ألمانيا: "روح المغامرة في السعودية تتسع ولن نسكت عنها" وتعاملهم مع الحريري مشين

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. تعرف على عناصر ولاية سيناء في إصدارها الأخير و جميعهم من غزة

صورة ابنة وليد جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

هكذا خطّط الموساد لإغتيال النائب بهية الحريري

القناة الثانية تكشف : الخارجية الإسرائيلية تعارض ترامب حول تقليص تمويل "أونروا"

ترامب لم يستطع نطق اسم الرئيس الصيني فنصحه مساعدوه بحيلة غريبة

الأخبار الرئيسية

قادة جيش الاحتلال

واللا العبري يكشف كيف يتعامل جيش الاحتلال مع التصعيد بغزة و حرب الأدمغة ضد حماس

الاونروا- ارشيف

الوزير الاسرائيلي بينت يتهم "الاونروا" بدعم الارهاب ويدعو لحلها

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

الاتصالات الفلسطينية