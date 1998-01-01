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الشوباشي تتهم "سعد الدين إبراهيم" بعد زيارته إسرائيل بتنفيذه مؤامرة

الجمعة 05 يناير 2018 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشوباشي تتهم "سعد الدين إبراهيم" بعد زيارته إسرائيل بتنفيذه مؤامرة



القاهرة / وكالات /

اكدت الكاتبة الصحفية المصرية فريدة الشوباشي،إنه لا يمكن لأي مؤامرة خارجية أن تنجح في الداخل إلا بمساعدة المؤامرات الداخلية وهو ما ينفذه سعد الدين إبراهيم من خلال أجندته وتعاونه مع إسرائيل

وأضافت الشوباشي في مداخلة هاتفية على فضائية «المحور»، أن الشعوب العربية رافضة للتعاون مع إسرائيل التي تغتصب الأراضي العربية وتحتلها، ولا تحترم حقوق الشعوب العربية وتعتدي على أراضيها.

وأشارت إلى أنه تم خديعة الشعوب العربية تحت مسمى "التطبيع" مع إسرائيل، مشيرة إلى انه لا يمكن حدوث تطبيع حقيقي مع إسرائيل لأنها تعتدي على حقوق الشعوب العربية وتعتدي على الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى احتمالية حدوث تطبيع مع دولة تحترم حرمة الإنسان وحقوق الشعوب وهو ما لم تعترف به إسرائيل.

وكانت جامعة تل أبيب قد وجهت دعوة رسمية للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لإلقاء محاضرة عن "ثورات الربيع العربي" في مصر والدول العربية.

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