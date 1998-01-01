استشهاد 3 عسكريين ومدني في هجوم لداعش شمال سيناء

القاهرة / وكالات /

استشهد ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية، في كمين أعده مسلحو تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" على الطريق الدولي، غرب مدينة العريش شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إن أمين شرطة من إدارة الأمن العام، وعريف شرطة ومجندا قتلوا، برصاص مسلحين غرب مدينة العريش، قبل فرار الارهابيين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نصب الارهابيون كمينا على الطريق الدولي، وبدأوا في تفتيش سيارات المواطنين إلى أن وصلت السيارة التي تقل العسكريين الثلاثة، وعقب التعرف على هويتهم من قبل اارهابيين، أطلقوا الرصاص عليهم ما أسفر عن مقتلهم.

كما أطلق الارهابيون النار على سيارة أخرى يستقلها مدنيون، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.