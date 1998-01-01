الهلال الاحمر : "يواف مردخاي" كذّاب

رام الله / سما/

كذّبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما يسمى "المنسق" بشأن اتهامات أوردها على صفحته على فيسبوك، مؤكدة أنها "لا صحة لها البتة وهي ادعاء مغرض".

وعبرت الجمعية عن قلقها من هذه الاتهامات المتكررة، واعتبرتها استهدافا واضحا للجمعية وعملها الإنساني ومحاولة لتبرير استمرار اعتداء قوات الاحتلال على كوادر وسيارات الإسعاف العاملة بالميدان.

وزعم "المنسق" أن سائق سيارة إسعاف في الهلال الأحمر (ذكر اسمه) يستغل من خلال منصبه ووظيفته المرضى الذين يدخلون دولة الاحتلال لتلقي العلاج وذلك "لأهداف إرهابية" على حد تعبيره.وردا على كذبه، اوضحت الجمعية في بيانها "لا يوجد أي موظف أو متطوع ضمن كوادر الجمعية يحمل الاسم الوارد على صفحة "المنسق".

وأوضحت أن مهمة نقل المرضى من قطاع غزة إلى حاجز بيت حانون/"إيرز" ليس من اختصاص سيارات إسعاف الهلال الأحمر في غزة.وأكدت أن الهلال الأحمر جمعية وطنية إنسانية، وعضو في الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر وملتزمة بجميع مبادئها الانسانية خاصة الحياد والاستقلال.