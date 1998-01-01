تسليم 320 شقة لاصحاب المنازل المدمرة بغزة الاحد

غزة/سما/



اعلن وزير الاشغال العامة والاسكان د مفيد محمد الحساينة البدء بتسليم 320 شقة سكنية للفقراء والحالات الاجتماعية واصحاب المنازل المدمرة في منطقة جحر الديك وسط القطاع وهذه الشقق بتمويل تركي من خلال وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا.

وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي "بتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزارء د رامي الحمد الله سنقوم الاحد بتسليم 320 شقة سكنية للفقراء والحالات الاجتماعية واصحاب المنازل المدمرة".

وشكر الوزير الحساينة الجمهورية التركية والشعب التركي ومؤسسة تيكا التركية على دعمهم هذا المشروع مثمنا جهود طواقم وزارة الاشغال العامة والاسكان في هذا المشروع.

