جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تظاهرة في جباليا احتجاجا على انقطاع الكهرباء

الجمعة 05 يناير 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في جباليا احتجاجا على انقطاع الكهرباء



غزة / فرانس برس /

 أفاد صحافي في فرانس برس ان مئات المواطنين تظاهروا الخميس في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة.

واطلق المتظاهرون شعارات ضد السلطة الفلسطينية وضد حركة حماس على حد سواء، ونددوا بالانقطاعات اليومية للكهرباء في القطاع وارتفاع نسبة البطالة ما يزيد من تفاقم الاوضاع الاجتماعية للسكان.

ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني شخص يعانون من حصار خانق تفرضه اسرائيل منذ نحو عشر سنوات.

كما تقفل مصر حدودها مع القطاع بشكل شبه دائم منذ عام 2013.

واعلنت السلطة الفلسطينية الاربعاء انها وافقت مجددا على دفع ثمن كهرباء قطاع غزة لاسرائيل، بعد ستة اشهر على توقفها عن هذا السداد، لدفع حماس الى الدخول بشكل اوسع في عملية المصالحة.

الا ان الكهرباء لا تزال مقطوعة.

وكانت اسرائيل التي تغذي القطاع بالكهرباء خفضت التغذية في حزيران/يونيو 2017 متذرعة بان السلطة الفلسطينية ترفض دفع فاتورة كهرباء القطاع لها.

#تظاهرة #جباليا #كهرباء

أخبار ذات صلة

تظاهرة جماهيرية حاشدة لـ الديمقراطية وسط القطاع احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء

حكومة الوفاق تحمل حماس مسؤولية انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة

فتح لم تشارك..تظاهرة لللقوى الوطينة والاسلامية شمال غزة تندد باستمرار أزمة الكهرباء

غزة : سلطة الطاقة تقطع الكهرباء مساء اليوم احتجاجا

ازمة كهرباء -ارشيفية

موجة غضب و سخرية من قرار سلطة الطاقة بغزة قطع الكهرباء احتجاجا

فيديو وصور ..مسيرة جماهيرية حاشدة في جباليا تنديدا باستمرار ازمة الكهرباء والشرطة تفضها بالقوة

الأكثر قراءة اليوم

صور: عائلة من غزة تتبرأ من ابنها المنتمي لـ "داعش" لقتله أحد عناصر القسام

ليبرمان يعرض صفقة على حماس لتنمية غزة واعادة اعمارها وبناء مطار وعلاقات تعاون

نصر الله :اعشق كرة القدم والقراءة واؤمن بقيمة الفن والموسيقى ويكشف عن راتبه الشهري

بطاقة صفراء للجهاد.. الاحتلال هاجم نفقًا في قطاع غزة الليلة الماضية

أحمد مكي يفاجئ الجميع بإعلانه عن أصوله الحقيقية

أردان: المنظمات في غزة تحاول اختبار صبرنا.. يديعوت: آن الأوان لاغتيال مطلقي الصواريخ

هكذا خطّط الموساد لإغتيال النائب بهية الحريري

الأخبار الرئيسية

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

ترامب والرئيس عباس

هارتس: البيت الأبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية والاونروا

الزاملي من غزة

طالع.. تعرف على عناصر ولاية سيناء في إصدارها الأخير و جميعهم من غزة

الاتصالات الفلسطينية