تظاهرة في جباليا احتجاجا على انقطاع الكهرباء

غزة / فرانس برس /

أفاد صحافي في فرانس برس ان مئات المواطنين تظاهروا الخميس في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة.

واطلق المتظاهرون شعارات ضد السلطة الفلسطينية وضد حركة حماس على حد سواء، ونددوا بالانقطاعات اليومية للكهرباء في القطاع وارتفاع نسبة البطالة ما يزيد من تفاقم الاوضاع الاجتماعية للسكان.

ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني شخص يعانون من حصار خانق تفرضه اسرائيل منذ نحو عشر سنوات.

كما تقفل مصر حدودها مع القطاع بشكل شبه دائم منذ عام 2013.

واعلنت السلطة الفلسطينية الاربعاء انها وافقت مجددا على دفع ثمن كهرباء قطاع غزة لاسرائيل، بعد ستة اشهر على توقفها عن هذا السداد، لدفع حماس الى الدخول بشكل اوسع في عملية المصالحة.

الا ان الكهرباء لا تزال مقطوعة.

وكانت اسرائيل التي تغذي القطاع بالكهرباء خفضت التغذية في حزيران/يونيو 2017 متذرعة بان السلطة الفلسطينية ترفض دفع فاتورة كهرباء القطاع لها.