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كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه

الجمعة 05 يناير 2018 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتاب جديد يكشف فضائح ترامب الجنسية : كان يحاول معاشرة زوجات أصحابه



واشنطن / وكالات /

يكشف كتاب جديد سيصدر في الولايات المتحدة بعنوان "غضب ونار: في قلب البيت الأبيض الخاص بترامب"، لمؤلفه مايكل وولف، يتناول العديد من القضايا الخفية حول عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى أنه يكشف عن تصرفاته المشينة بحق النساء، وفضائحه الجنسية.

ونُشرت في الأيام الأخيرة فقرات اضافية من الكتاب، في وسائل الإعلام الأمريكية وقد أثارت ضجة كبيرة أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي، اذ كشفت العديد من التفاصيل حول تصرفات ترامب الجنسية المثيرة للجدل.

وبحسب الكتاب الذي يعتمد مؤلفه على مقابلات شخصية مع 200 من المقربين ومعارف الرئيس الأمريكي، فإن ترامب حاول أن يقنع زوجات أصحابه بممارسة الجنس معه. وقام ترامب باستدعاء احد اصدقائه وزوجته، وكان يفتح ميكروفون في مكتبه المتصل بسماعات في غرفة أخرى حيث كانت تجلس زوجة صديقه كي تنصت للمحادثة بينه وبين زوجها كاملة. 

وكان ترامب بحسب الكتاب، يسأل صديقه عن طبيعة علاقته الجنسية بزوجته، وعن وتيرة ممارستهما الجنس، ويقول له إنه سيجلب له فتيات أفضل وأجمل من زوجته لممارسة الجنس معهن. وبعدما كان يثير الخلاف والقطيعة بين صديقه وزوجته التي كانت تنصت للمحادثة، كان ترامب يحاول "مواساتها"!

ويتهم الكتاب الرئيس الأمريكي بأنه كان يسعى لإفساد ذات البين بين أصحابه وزوجاتهم. بل إنه تبجج أمام أحد الأصدقاء بالقول "إحدى أفضل الأمور بالحياة هو مضاجعة نساء أصحابك".

في المقابل، يحاول محامو ترامب أن يمنعوا نشر الكتاب المتوقع أن يصدر في الحوانيت بالتاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري. وطلب الطاقم القانوني الموكل من ترامب إصدار أمر منع نشر من المحكمة وحظر نشر التفاصيل المحرجة عن الرئيس الأمريكي في الماضي والحاضر.

#ترامب #معاشرة #وجات أصحابه

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