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سلطات الاحتلال تفرج عن الشابة الفلسطينية نور التميمي

الجمعة 05 يناير 2018 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تفرج عن الشابة الفلسطينية نور التميمي



القدس المحتلة / سما /

أفرجت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، الخميس، عن الشابة الفلسطينية نور التميمي التي ظهرت في تسجيل فيديو مع قريبتها عهد التميمي وهما تضربان جنديين اسرائيليين في قرية في الضفة الغربية.

وقالت لائحة الاتهام التي قدمت الاحد في محكمة عوفر العسكرية ان الجنديين كانا في ساحة المنزل لمنع الفلسطينيين من القاء الحجارة على المركبات الاسرائيلية القريبة.

واعتقلت نور التميمي في 20 من كانون الاول/ديسمبر الماضي. ووجهت اليها النيابة العسكرية الاثنين تهما بالاعتداء مع الضرب على جندي، وازعاج الجنود اثناء ادائهما واجبهما، بحسب لائحة الاتهام.

#الاحتلال #نور التميمي #افراج

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