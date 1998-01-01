سلطات الاحتلال تفرج عن الشابة الفلسطينية نور التميمي

القدس المحتلة / سما /

أفرجت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، الخميس، عن الشابة الفلسطينية نور التميمي التي ظهرت في تسجيل فيديو مع قريبتها عهد التميمي وهما تضربان جنديين اسرائيليين في قرية في الضفة الغربية.

وقالت لائحة الاتهام التي قدمت الاحد في محكمة عوفر العسكرية ان الجنديين كانا في ساحة المنزل لمنع الفلسطينيين من القاء الحجارة على المركبات الاسرائيلية القريبة.

واعتقلت نور التميمي في 20 من كانون الاول/ديسمبر الماضي. ووجهت اليها النيابة العسكرية الاثنين تهما بالاعتداء مع الضرب على جندي، وازعاج الجنود اثناء ادائهما واجبهما، بحسب لائحة الاتهام.