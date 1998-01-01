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اقتحامات واعتقالات في الخليل واصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب رام الله

الجمعة 05 يناير 2018 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات في الخليل واصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب رام الله



رام الله / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عمليات تفتيش وتمشيط طالت أجزاء من مدينة الخليل وعددا من المناطق المجاورة.

وتخلل ذلك قيام الاحتلال باعتقال مواطن من المدينة على الأقل، واستجواب آخرين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيمن أبو عمر من منطقة شارع بئر السبع بمدينة الخليل بعد مداهمة منزله، فيما انتشرت آليات احتلالية في منطقة الحاووز الأول.

كما اقتحم الاحتلال منزل المواطن محمد بنات في مخيم العروب شمال محافظة الخليل، وسلمت نجله مجدي ( 27 سنة) بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

 في سياق متصل أصيب مواطن بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قدورة المتاخم لمدينة رام الله.

وذكر مصدر أمني أن قوات الاحتلال التي سيرت العديد من آلياتها في مدينتي رام الله والبيرة، وخلال سيرها باتجاه مستشفى رام الله، استهدفت مواطنا كان يسير في الشارع العام داخل المخيم، حيث أصيب بعيار معدني بالفخذ، وتم نقله إلى مجمع رام الله الطبي من قبل مواطنين وتقديم العلاج اللازم له.

وأوضح المصدر أن الأوضاع كانت هادئة ولم تحدث مواجهات، وأن إطلاق الرصاص صوب المواطن تم بدون مبرر.

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