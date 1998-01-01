جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع 3 أشخاص جراء حادث سير داخل الخط الاخضر

الجمعة 05 يناير 2018 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 3 أشخاص جراء حادث سير داخل الخط الاخضر



القدس المحتلة / سما /

 لقي مواطن فلسطيني، واثنين من الإسرائيليين مصرعهم، مساء اليوم الخميس، جراء حادث سير مروع بالقرب من بلدة برطعة داخل أراضي الـ48.

ووقع الحادث بين مركبة تجارية وأخرى خاصة، وعلق اثنان من القتلى في السيارة وفقا لما نقله موقع عرب ٤٨.

وذكرت مصادر محلية، أنه قد توفي نتيجة هذا الحادث الشاب عمر خالد قبها (22 عاما)، من بلدة برطعة بالإضافة إلى إسرائيليين اثنين، فيما أصيب الشابان أحمد هارون قبها، ومحمود رفيق قبها بجروح وصفت بالخطيرة.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين بسيارات إسعاف إلى أحد مستشفيات داخل الخط الاخضر.

#مصرع #حادث #الخط الاخضر

أخبار ذات صلة

صور : مصرع 5 أشخاص بحادث سير مروع قرب صفد

اسعاف- ارشيفية

غزة: مصرع مواطن جراء سقوطه من اعلى منزله

الطالب الفلسطيني

مصرع طالبين فلسطينيين في حادث سير برومانيا

الشقيقتان المتوفيتان

صور: مصرع شقيقتين في حادث سير في الداخل المحتل

مصرع مواطن شنقاً

مصرع مواطن شنقاً داخل منزله شرق مدينة رفح

حادث الطرق - رام الله

صور:مصرع 3 فلسطينيات واصابة 3 اخرين في حادث مروع على طريق بيت ايل

الأكثر قراءة اليوم

صور: عائلة من غزة تتبرأ من ابنها المنتمي لـ "داعش" لقتله أحد عناصر القسام

ليبرمان يعرض صفقة على حماس لتنمية غزة واعادة اعمارها وبناء مطار وعلاقات تعاون

نصر الله :اعشق كرة القدم والقراءة واؤمن بقيمة الفن والموسيقى ويكشف عن راتبه الشهري

بطاقة صفراء للجهاد.. الاحتلال هاجم نفقًا في قطاع غزة الليلة الماضية

أحمد مكي يفاجئ الجميع بإعلانه عن أصوله الحقيقية

أردان: المنظمات في غزة تحاول اختبار صبرنا.. يديعوت: آن الأوان لاغتيال مطلقي الصواريخ

هكذا خطّط الموساد لإغتيال النائب بهية الحريري

الأخبار الرئيسية

الاونروا - ارشيف

صحيفة :خشية من تضامن الرياض مع واشنطن ووقف مساعداتها للاونروا

القسام - حماس

صحيفة: «حماس» تبلغ عباس استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة المنظمة

ترامب

ترامب يخشى الموت مسموماً..ينام منفصلاً عن زوجته وأصيب بالذعر لما فاز بالرئاسة

ترامب والرئيس عباس

هارتس: البيت الأبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية والاونروا

الزاملي من غزة

طالع.. تعرف على عناصر ولاية سيناء في إصدارها الأخير و جميعهم من غزة

الاتصالات الفلسطينية