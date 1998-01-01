مصرع 3 أشخاص جراء حادث سير داخل الخط الاخضر

القدس المحتلة / سما /

لقي مواطن فلسطيني، واثنين من الإسرائيليين مصرعهم، مساء اليوم الخميس، جراء حادث سير مروع بالقرب من بلدة برطعة داخل أراضي الـ48.

ووقع الحادث بين مركبة تجارية وأخرى خاصة، وعلق اثنان من القتلى في السيارة وفقا لما نقله موقع عرب ٤٨.

وذكرت مصادر محلية، أنه قد توفي نتيجة هذا الحادث الشاب عمر خالد قبها (22 عاما)، من بلدة برطعة بالإضافة إلى إسرائيليين اثنين، فيما أصيب الشابان أحمد هارون قبها، ومحمود رفيق قبها بجروح وصفت بالخطيرة.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين بسيارات إسعاف إلى أحد مستشفيات داخل الخط الاخضر.