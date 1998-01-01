الطقس: أجواء ماطرة وعاصفة والحرارة دون المعدل

رام الله / سما /

يطرأ اليوم الجمعة إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً وعاصفاً وماطراً فوق كافة المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة احيانا.

غدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط امطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق.