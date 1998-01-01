فيديو.. بدلاء البارسا يخرجون من البالايدوس بتعادل

وكالات / سما /

تتواصل اليوم الخميس مباريات ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، حيث عاد برشلونة بتعادلٍ إيجابي (1-1) من ملعب بالايدوس أمام مضيفه سيلتا فيجو، بينما حسم ليجانيس مباراته أمام فياريال بهدفٍ نظيف.

وبدأ برشلونة المباراة بشكلٍ ليس هو الأفضل في ظل غياب العديد من نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي وأندريس إنييستا، وعلى الرغم من ذلك تمكن النادي الكتالوني من خطف هدف التقدم عبر مهاجمه الشاب خوسي أرناييز في الدقيقة 18، فيما عاد سيلتا فيجو للمباراة بشكلٍ تدريجي لينجح في إدراك التعادل عبر نجمه بيون سيستو في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول على ذلك.

وعلى الرغم من تحسن مستوى برشلونة خلال شوط المباراة الثاني وخلقه لبعض الفرص على مرمى أصحاب الأرض لكن لم يتمكن النادي الكتلوني من العودة للتقدم، وفي المقابل كان سيلتا فيجو كذلك قريباً من خطف هدف الفوز في أكثر من مناسبة لكن لم يتوفق هو الآخر لتنتهي المواجهة على نتيجة (1-1)، في انتظار ماراة الإياب على ملعب كامب نو.