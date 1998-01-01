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"جيش العاصفة" تحذر الاحتلال من شن عدوان جديد أو الاستفراد بأي فصيل

الخميس 04 يناير 2018 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جيش العاصفة" تحذر الاحتلال من شن عدوان جديد أو الاستفراد بأي فصيل



غزة / سما /

حذرت كتائب شهداء الأقصى "جيش العاصفة" الذراع العسكري لحركة فتح، الاحتلال "الإسرائيلي" من شن عدوان جديد على القطاع أو الاستفراد بأي فصيل فلسطيني، في إشارة إلى تهديدات الاحتلال باغتيال باستهداف رجال المقاومة والعودة إلى سياسة الإغتيالات.

وأكدت الكتائب في تصريح صحفي وصل سما نسخة عنه، اليوم الخميس، أن المقاومة تقف في خندق واحد وتخوض المعركة مع الاحتلال بشكل موحد ولن نسمح بالاستفراد بأي فصيل في غزة.

ونوهت الكتائب، أن تهديدات الاحتلال بشن عدوان جديد على قطاع غزة، ما هي إلا بداية لهزيمته مرة أخرى، لأننا في كتائب الأقصى "جيش العاصفة" وكافة فصائل المقاومة لن نقف مكتوفي الايدي وسنرد بكل ما اوتينا من قوة.

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