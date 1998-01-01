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وصية جدّ فلسطيني لحفيده حين اعتقله جنود الاحتلال (شاهد)

الخميس 04 يناير 2018 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصية جدّ فلسطيني لحفيده حين اعتقله جنود الاحتلال (شاهد)



رام الله / سما /

تداول ناشطون فلسطينيون الخميس تسجيلا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتقال عدد من جنود الاحتلال شابا فلسطينيا في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.


ويظهر في التسجيل الذي وثق اعتقال الشاب معالي معالي، صوت جده وهو يوصيه بالقول: "انتبه لنفسك يا معالي أنت أقوى منهم جميعا"..

وحظي التسجيل بتفاعل واسع ونسبة مشاهدات كبيرة.


وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية من حملة اعتقالاتها في مدن وقرى الضفة الغربية، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".


وسجلت هيئات فلسطينية اعتقال سلطات الاحتلال أكثر من 600 فلسطيني خلال الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهر، بينهم عشرات الأطفال وعدد من النساء.


 

 
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