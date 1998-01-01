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ملحم: اعادة امدادات الكهرباء الى غزة لا تتطلب الكثير من الوقت

الخميس 04 يناير 2018 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: اعادة امدادات الكهرباء الى غزة لا تتطلب الكثير من الوقت



غزة / سما /

اكد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم ان عملية اعادة امدادات الكهرباء الى خطوط غزة لما كانت عليه سابقا لا تتطلب الكثير من الوقت او الجهد معربا عن امله بان تتم باسرع وقت والا يعرقلها الجانب الاسرائيلي.

واوضح ملحم لاذاعة صوت فلسطين الرسمية عصر الخميس، ان تنفيذ طلب اعادة الخمسين ميغا واط لا يستدعي اكثر من ساعات او ايام قليلة في ابعد تقدير لانه لا يتطلب سوى معاينة الخطوط ولا يحتاج اي انشاءات.

واشار ملحم الى ان هذه الخطوة ستؤثر ايجابا على جدول توزيع الكهرباء وترفع ساعات الوصل من 4 الى 6 او 8 ساعات في ظل الظروف الطبيعية.

وقال رئيس سلطة الطاقة ان هناك خطوات اخرى ستتخذ لمعالجة ازمة الكهرباء في غزة لتخفيض العجز قدر الامكان.
وبشأن الخطوط المصرية المغذية للقطاع، اوضح ان هناك مشكلة حقيقية بالنسبة لها لعدة اسباب منها ما يتعلق بالاوضاع في سيناء اضافة الى الوضع الفني للخطوط لعدم وجود صيانه واعادة تاهيل.

واكد ان سلطة الطاقة ستقوم قريبا بالاتصال مع الجانب المصري لعمل الصيانه اللازمة وتوسعة الربط بما يتيح توفير كمية اكبر من الكهرباء.

#كهرباء #غزة #جدول

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