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محكمة "صلح رام الله" تبرئ الصحفي جهاد بركات

الخميس 04 يناير 2018 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة "صلح رام الله" تبرئ الصحفي جهاد بركات



رام الله /سما/

أصدرت محكمة صلح رام الله اليوم الخميس، قرارا ببراءة الزميل الصحفي جهاد بركات من التهم المنسوبة إليه في حادث تصوير موكب رئيس الوزراء في شهر تموز من العام الماضي.

وأكد القاضي رامز جمهور أن تتبع أخبار الشخصيات العامة من ضمن الحريات ومن ضمن مفهوم الديمقراطية، واعتبر أن الاعتقال دون مذكرة وما يترتب عليه من إجراءات باطل، وبالتالي فقد حيّد الإفادة التي حصل عليها الأمن الوقائي من الصحفي، ولم يعول على شهادات أفراد الأمن الذين اعتقلوه.

وقال الصحفي بركات" أشار القاضي إلى أن فرضية أنني كنت أتتبع موكب رئيس الوزراء أمر غير صحيح، كوني كنت في مركبة عمومية، ثم كون المركبة كانت أمام الموكب وليس خلفه".

ووجه بركات شكره لهيئة القضاء على القرار الذي يعتبر وثيقة ومرجعا للحريات، وقال" أشكر نقابة الصحافيين والزملاء ومحامي النقابة ومؤسسة الضمير الذين وقفوا معي وساندوني".

#جهاد بركات #الحمد الله #محكمة

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